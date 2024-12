Corajoso, Edu mata charada e salva a vida de Anita em 'Garota do Momento'

No capítulo desta terça-feira (10) de Garota do Momento" (Globo), Edu (Caio Manhente) vai flagrar Nelson (Felipe Abib) com Heloísa (Úrsula Corona), uma antiga amante de seu pai.

Em vez de fazer um escândalo, o rapaz será esperto e decidirá livrar a mãe de mais abusos cometidos por Nelson. Assim, ele exigirá que o pai pare de maltratar Anita (Maria Flor) em troca de guardar seu segredo.

Lembrando que Nelson precisará recorrer a um agiota para pagar a chantagem que Heloísa faz. A amante chega a ir na casa de Anita para ameaçar contar tudo sobre seu caso com o marido dela. Nesse caso, mais uma vez surgirá Edu, que verá o pai negociando com o agiota e prometerá ajudá-lo.