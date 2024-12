Andressa Urach comemora entrada do filho em site adulto: 'Bem-vindo'

Andressa Urach, 37, celebrou a entrada de seu filho, Arthur, 19, no universo adulto.

O que aconteceu

Arthur criou perfil para a venda de conteúdo erótico na Privacy. Em postagem no Instagram, a mãe do jovem celebrou a novidade. "Bem-vindo, meu filho", legendou a modelo.

Urach já havia introduzido o filho nesse universo com seus conteúdos, mas apenas nos bastidores. Arthur é o responsável por produzir os conteúdos pornográficos comercializados pela modelo no Privacy e no OnlyFans.