Vários homens: quais as próximas vítimas da Mulher de Branco em 'Tieta'?

As cenas seguintes não são exibidas, mas o garanhão é encontrado por Ascânio (Reginaldo Faria) desacordado. Ele o leva para a pensão de Carmosina (Arlete Salles). Na sequência, a dona do estabelecimento tira a roupa de Osnar e fica chocada com o que vê. No dia seguinte, a fofoca que rolará na cidade é que Carmosina abusou do hóspede.

José Mayer e Betty Faria em 'Tieta'; ao lado o ator recentemente em seu sítio Imagem: Divulgação/Globo e Reprodução/Instagram

Outro que será atacado pela Mulher de Branco é Marcolino Pitombo (Otávio Augusto). No capítulo do dia 24 de dezembro, ele se dá conta de que esqueceu um pacote na casa de dona Milu (Miriam Pires) e vai buscar. Na volta, ele passa pela Mulher de Branco, mas não a nota. Logo após, ouve um barulho, vai ver o que está acontecendo e é jogado no chão.

Marcolino grita e as pessoas que estão próximas do local escutam gemidos. Depois, ele é encontrado caído no chão, desnorteado. Marcolino diz que foi atacado pela Mulher de Branco, mas se recusa a contar o que ela fez.

Marcolino Pitombo (Otávio Augusto) em 'Tieta' Imagem: Reprodução/Globo

Durante a novela, a Mulher de Branco ainda vai aparecer para outros homens. Timóteo (Paulo Betti), Rosalvo (Paulo César Grande) e Modesto Pires (Armando Bógus) estão entre eles.