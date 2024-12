Virgínia brinca com porcos e mostra barriga sarada em férias nas Bahamas

Virgínia Fonseca, 25, compartilhou nas redes sociais alguns registros de suas férias pelas Bahamas, no Caribe.

O que aconteceu

A influenciadora digital viajou para o local junto do marido, Zé Felipe, 26, e dos três filhos do casal. "Deixando registrado um pouquinho do nosso dia. Segundou! Toda honra e glória a Deus! 2024 é nosso", escreveu ela, na legenda da publicação.

Em uma das imagens, Virgínia aparece recostada a um sofá, exibindo o abdômen sarado. Em outra, ela brinca com alguns porcos - animais típicos de uma praia da região, onde as fotos foram feitas.