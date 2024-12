Trama com pedofilia não é cortada da reprise de 'Tieta'

Apesar de não haver cenas sexualmente explícitas de Artur da Tapitanga com as 'rolinhas', a relação de pedofilia e poder é entendida pelo público. "Perturbadora essa trama das rolinhas. Podre", escreveu um usuário do X (antigo Twitter).

No capítulo de segunda-feira (9) uma grande parte do capítulo foi destinada à história de Imaculada (Luciana Braga). A jovem é a mais nova moradora da casa de Artur da Tapitanga, e se recusa a comer e viver no local.

Alguns fãs da novela ficaram chocados ao ver que a trama envolvendo pedofilia não foi cortada no Vale a Pena Ver de Novo. "Até que a trama das rolinhas tá aparecendo bastante, achei que iam cortar mais", analisou um usuário da X (antigo Twitter). "A a trama das rolinhas toda mantida e ainda prometeram retalho", afirmou outro.

