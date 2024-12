Traída, drogada e presa: Viola vive três novas desgraças em 'Mania de Você'

Viola (Gabz) imagina que se casará com Rudá (Nicolas Prattes), seu grande amor, e depois poderá recomeçar sua vida em paz. No entanto, novas situações vão destruir a felicidade da chef de cozinha.

O que vai acontecer

Viola terá uma surpresa negativa no dia de seu casamento com Rudá. Filipa (Joana de Verona) chegará no local chamando por León, o nome que Rudá usava em Portugal enquanto fugia da polícia e se relacionava com a portuguesa.

Filipa surge com uma gestação avançada e deixa Viola desesperada com a situação. Rudá, por sua vez, não conseguirá fingir que nada aconteceu e precisará se virar nos 30 para explicar o que fez com Filipa. Afinal, o pescador a deixou em Portugal e não deixou pistas de seu paradeiro. Nem mesmo o nome real dele ela sabia.