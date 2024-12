Saryne: Albert apela em briga com Sacha, e Record tem desafio para ao vivo

Albert apelou em sua briga com Sacha com palavras de baixo calão, e agora a Record tem um desafio para o ao vivo de A Fazenda 16, apontou Bárbara Saryne na edição do Central Splash da manhã desta segunda-feira (9).

Foi uma discussão que foi parar em um lugar que eu não imaginava. A gente começou a falar de Albert, achando que não dava para piorar, mas deu para piorar. Teve um festival de 'Pi' aqui no Central Splash, porque a gente tem respeito por você, minha senhora que nos assiste. A gente tem respeito.