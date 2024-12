Resumo novela 'Mania de Você' da semana: confira capítulos de 10 a 21/12

Mavi leva Viola para o bunker, e Rudá se preocupa com o sumiço da amada. Berta revela a Ísis que está apaixonada por Sirlei. Iarlei fica surpreso ao saber que Tomás está morando na comunidade. Rodhes pede ajuda a Luma para encontrar Viola. Mavi dopa Viola e tenta convencê-la a ficar a seu lado. Luma consegue entrar no bunker de Mavi, e observa Viola delirando. Luma leva Filipa até Viola. Diana descobre que Volney tem várias identidades e confronta o irmão. Mavi leva Dulce ao bunker para cuidar de Viola. Viola se depara com Filipa.

Sábado, 21 de dezembro

Viola responde às perguntas de Filipa sem controle sobre o que diz. Mavi expulsa Filipa e Luma do bunker. Filipa culpa Viola. Volney pede discrição a Diana sobre seus passaportes falsos. Filipa conta a Rudá que Viola está com Mavi. Luma conta a Rodhes que Viola é refém de Mavi e está sendo dopada por ele. Daniel oferece dinheiro para Michele contratar um advogado para Cristiano. Dhu fica surpresa quando Robson a libera do trabalho para ver Luquinha. Luma distrai um dos seguranças de Mavi, a fim de ajudar Rudá e Rodhes a entrarem no bunker.