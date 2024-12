Peões voltam a discutir sobre comida e Albert dispara: 'Vou largar tudo'

"Vem aqui, cozinheiro", retruca o empresário. "Vocês pensam que sou igual Fernando. Ele foi trouxa, eu não sou. Se quiser uma comida boa, cala a boca e some daqui!"

"Eu prefiro que respeite do cozinhe", responde Sacha. "Não vou calar a boca, enquanto você falar besteira, enquanto continuar ofendendo a gente, vou continuar falando."

"Rapa, rapa. Vai caçar o que fazer!", grita Albert. "Deixa eu aqui com minha doação para você. Que inferno, me erra! Vocês todos, cara. Daqui a pouco o almoço tá pronto e vocês comem. (...) Vai ficar me enchendo até quando?"

"Ninguém está te enchendo o saco, você que está sendo grosso com a galera", responde o ator. "Dizendo que a gente é cruel, que é maldoso. Quer que fique calado?

"Cala a boca, deixa eu cozinhar", finaliza o empresário. "Eu vou ser igual você é. Escr*to! Eu não sou grosso. Acabei de responder, se respeitar a minha comida e eu como cozinheiro, eu vou fazer pra todo mundo."

LIVES