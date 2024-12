Peões brigam sobre falta de higiene com a casa: 'Bando de seboso'

Albert fala com Juninho debochando da peoa. "Só to conferindo aqui para ver se eu to bem."

A empresária alfinete Gilsão, dono do chapéu na semana. "Devia falar m*rda com teu fazendeiro, que os porcos fugiram e ele deixou lá, ficou olhando. Quando for abrir a boca para falar m*rda, fala com ele. Você diz que Sacha quer te provocar, mas foi tu que se intrometeu agora."

"O que eu tenho a ver se o porco fugiu?", diz Gilsão entrando no bate-boca. "Se você for falar do banheiro, você não entre na casa de galocha porque a casa tá toda c*gada.

Luana se exalta: "Entro mesmo e vou continuar entrando. Se meta na sua vida!".

"Continua, ninguém vai te impedir", dispara o personal.

"Eu garanto que minha galocha tá mais limpa que a cara de vocês, bando de seboso!", grita a ex-De férias com o Ex.