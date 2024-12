Nova temporada de 'Rensga Hits' chega à Globo: 'Cheia de reviravoltas'

Estamos muito felizes com a repercussão que a temporada deu no streaming. A gente espera que, chegando na TV aberta, a alegria dessa segunda temporada possa contagiar mais pessoas. É uma série que fala de sonho, superação, música, amizade, empoderamento feminino, e tudo isso que vem da primeira temporada, segue forte na segunda. A gente conseguiu avançar com esses personagens e entregar uma segunda temporada vibrante, cheia de reviravoltas, muito divertida e emocionante. Mouhamed Harfouch

Sertanejo na série, ele conta que gostaria de explorar o rock futuramente. "Inclusive, defendi o rock no [reality] Popstar. Mas quem sabe também uma música árabe, por que não? Também tem a MPB, funk, rap, reggae, vamos lá... jogando para o universo", diz ele, que se prepara para estrear seu primeiro monólogo, "Meu Remédio", no Teatro Ipanema, no Rio de Janeiro, a partir de 10 de janeiro.

Segunda temporada

Após a apresentação no Goiânejo e o acidente que deixou Guarariba (Ernani Moraes) sem memória, Raíssa (Alice Wegmann) e Gláucia (Lorena Comparato) têm o desafio de superar suas diferenças para lançar uma carreira como dupla. Para isso, contarão com a ajuda de Marlene (Deborah Secco) e Helena (Fabiana Karla), que também precisarão estabelecer uma trégua em sua relação cheia de farpas para gerenciar a carreira das jovens. Além das clássicas modas do gênero musical, a nova leva de episódios conta com músicas originais que envolvem os romances e dramas dos novos e já conhecidos personagens da série.

Mas, enquanto a carreira das irmãs começa a decolar, o coração das duas continua preso ao chão. Ambas evitam a qualquer custo se envolver com seus pretendentes: Raíssa, magoada com Enzzo Gabriel (Maurício Destri), que agora é seu colega na Rensga Hits!, decide focar apenas na carreira, enquanto Gláucia continua se relacionando com Isaías (Mouhamed Harfouch) às escondidas. Não é à toa que o primeiro hit da dupla tem o título "Detox de Macho", uma faixa sobre deixar a pessoa errada para trás - mas não será fácil seguir a mensagem que dá nome à música.