Mulher Melão reproduz ensaio da Feiticeira e deixa fãs de queixo caído

Renata Frisson, mais conhecida como Mulher Melão, reproduziu a famosa capa da Playboy que destacou Joana Prado, a Feiticeira.

O que aconteceu

A Mulher Melão celebrou em uma publicação no Instagram o ensaio feito inspirado na Feiticeira. A capa da Playboy com Joana Prado foi lançada em dezembro de 1999 e vendeu 1,4 milhão de exemplares.

O ensaio foi feito em comemoração aos 25 anos do lançamento da Playboy da Feiticeira. As fotos foram feitas pelo jornal Extra e publicadas na versão imprensa, além do site.