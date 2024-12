'Mania de Você': volta de personagem esquecido causa guerra entre 3 vilões

Um personagem com pouco destaque até então aparece em "Mania de Você" (Globo) em cenas decisivas.

O que vai acontecer

Surpreendentemente, Iberê (Jaffar Bambirra) dá uma dica a Volney (Paulo Rocha) sobre como derrotar Mavi (Chay Suede). O braço direito do dono do resort comete essa traição ao afirmar que conhece uma pessoa que sabe detalhes perversos do passado do patrão.