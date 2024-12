Gaby Spanic, A Usurpadora, vira meme e quer namorar brasileiro milionário

Gente criticando a Gaby Spanic, por está no Fofocalizando e ter lançado música, pelo menos, está continuando a carreira de forma digna, na atuação seja com papéis pequenos em novelas ou com filmes natalinos, a música não é o seu ponto forte, porém, ela está feliz é o que importa. pic.twitter.com/jXsngCyJ9a