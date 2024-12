Flor se divide entre grupão e G4, e Sidney promete castigo: 'Pra aprender'

Albert e Flor conversaram sobre a próxima formação de Roça nesta segunda-feira (9) em A Fazenda 16 (Record).

O que aconteceu

Flor revelou estar confusa sobre ajudar o G4 ou o "grupão" nesta Roça. A peoa disse ter ficado chateada por o G4 considerar salvar Albert no Resta Um. "Eles falaram, 'você vai votar com o pessoal que te deu as costas? Que te traiu?' Eu falei: 'pior que é verdade'", disse.

Albert questionou se o G4 já não a teria traído. "Flor, só vou falar uma coisa com todo o carinho que eu tenho por você. Entre eu e esses caras, eu não quero absolutamente nada. Nada. Eles tão me enlouquecendo aqui, tão me tirando de giro, e eu não quero nada. Se eu for parar numa Roça, eu paro, tá tudo certo. Eles tão dizendo que dependem de mim pra te salvar, isso é mentira", disse. "Não tem problema. Com eles eu não faço negociata nenhum. Porque eles são golpistas. São trapaceiros. Eles tão me arrebentando aqui desde manhã, eu tava cozinhando em paz. De novo vierem me encher o saco".