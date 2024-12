Civalli: Sacha não vai para embate à toa e aproveita palco dado por rivais

Sacha não vai para o embate com outros participantes de A Fazenda 16 (Record) à toa e aproveita o grande palco dado por seus principais adversários no programa, analisou Luigi Civalli no Central Splash desta segunda-feira (9).

Essa questão do Sidney trazendo coisas antigas de novo, como a questão de apontamento, e o Sacha só se defendendo. O Albert descendo o nível total. Lorde, que nada. A Suellen estava certa.