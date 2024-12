CCXP24: Organização confirma datas para edição de 2025

No último dia, o evento se encerrou com o painel no Palco Thunder by Claro tv+ e a presença de Ana de Armas, Norman Reedus, Ian McShane e o diretor Len Wiseman. Os atores estão no esperado filme Bailarina, da Paris Filmes

O painel trouxe também a primeira exibição do filme "Chico Bento e a Goiabeira Maraviosa", da Mauricio de Sousa Produções e Paris Filmes.

Para a edição de 2025, Sara Pichelli é uma das atrações confirmadas. A artista italiana foi uma das criadoras de Miles Morales, ao lado do roteirista Brian Michael Bendis.