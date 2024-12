Andressa Urach grava vídeo adulto com mulher grávida: 'Momento único'

Andressa Urach, 37, gravou um novo conteúdo adulto, desta vez, com Juju Furacão, que está grávida.

O que aconteceu

A novidade foi contada pela modelo, no feed de seu perfil do Instagram. Urach publicou fotos com a influenciadora, em que aparece beijando sua barriga, que já parece estar em estágio avançado.

Andressa celebrou a oportunidade. "Como mãe, sei que desejos na gestação é coisa séria… E como recusar o pedido da Juju Furacão, grávida de cinco meses, que sonhou em gravar comigo?".