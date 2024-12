Neste sábado (7), Yasmin Brunet posou usando um biquini preto tomando ducha em dia de sol.

O que aconteceu

Nos Stories do Instagram, a modelo compartilhou um vídeo em que aparece se refrescando do calor do Rio de Janeiro. Ela toma uma ducha de chuveirão.

Yasmin Brunet apostou em um biquíni preto, modelo cortininha. Ela exibiu boa forma, mostrando a barriga chapada.