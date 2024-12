Rose Miriam pede perdão a suposto ex-namorado de Gugu: 'Fui hipócrita'

Na verdade fui hipócrita, pois se falo do Amor de Cristo, como pude ser tão agressiva com o Thiago Salvático? Ele errou ao entrar no meu perfil para me atacar, mas eu errei mais ainda ao me deixar levar por um momento de desequilíbrio emocional. Rose Miriam

A médica afirmou que pediu desculpas a Thiago: "O que escrevi não durou muitos segundos, fiquei irada e a ira tem uma velocidade de ação extremamente rápida. [...] Já pedi perdão a ele - aliás, nem sei se ele leu."

Recentemente, Rose optou por desistir da briga judicial pelos bens deixados por Gugu: "Ele me deu três filhos lindos e me deixou na memória momentos inesquecíveis. E, materialmente falando, me deixou uma linda e confortável casa em Alphaville [em São Paulo]."