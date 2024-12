Rita Batista revela que descobriu traição ao receber foto na internet

Rita Batista, 45, revelou que descobriu que era traída por um ex-companheiro após receber provas da infidelidade nas redes sociais.

Batista contou que a pessoa lhe enviou fotos e vídeos de seu então parceiro com outra. "Já me mandaram na rede social, com foto e com vídeo. Em dezembro de 2021... Foi assim que aconteceu", declarou a apresentadora do Saia Justa, em vídeo publicado pelo GNT essa semana.

A apresentadora já pediu para que mulheres traídas não rivalizem com as amantes de seus parceiros. "O machismo é o crime quase perfeito, porque coloca mulheres na mesma situação em lados opostos, entrincheiradas, rivalizando por causa de um homem que não vale a pena", declarou ela no É De Casa, em 2022 —ela era uma das apresentadoras da atração na época.