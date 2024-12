Léo Santana e Lore Improta planejam bebê para 2024: 'Após o Carnaval vem'

Léo Santana, 36, falou sobre as expectativas para a vinda de seu segundo filho com a esposa, Lore Improta, 31.

O que aconteceu

Durante o programa "Conversa com Bial" (Globo), Léo Santana lembrou que sua primogênita, Liz, hoje com 3 anos, teve sua chegada durante a pandemia. O apresentador para firmar o retonor do cantor ao programa, o convida para ir quando tiver o próximo bebê: "Na próxima a gente comemora".

"Após o Carnaval deve estar aí", revela o GG da Bahia. Bial brinca que Liz deve estar pedindo por um irmãozinho para os pais e Leo confirma.