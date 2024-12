Katie Holmes nega que sua filha com Tom Cruise herdou fortuna milionária

Katie rebateu a notícia com uma publicação nas redes sociais: "Completamente falso. Daily Mail, pare de inventar coisas". Na legenda, a atriz completou: "Chega".

Segundo o jornal britânico The Times, Suri não vê Cruise há mais de 10 anos — desde a separação dele com Katie, quando ela tinha 5 anos. A jovem abriu mão do sobrenome do pai e adotou o Noelle, nome do meio da mãe.