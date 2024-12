Gabi Melim relata drama com doença que paralisa face: 'Cara congelando'

Síndrome de Frey: Isso ocorre quando os nervos se regeneram de maneira anormal, causando sudorese excessiva e rubor no rosto durante a alimentação. Espasmo hemifacial: Algumas pessoas podem desenvolver espasmos involuntários em um lado do rosto após a recuperação.

A paralisia de Bell pode afetar pessoas de todas as idades, mas é mais comum em adultos jovens e, em especial, durante a gravidez. Não existe uma maneira conhecida de prevenir a paralisia de Bell, uma vez que sua causa exata ainda não é completamente compreendida. No entanto, manter um sistema imunológico saudável e evitar o contato próximo com pessoas com infecções respiratórias virais pode ajudar a reduzir o risco.

Gabi atribui paralisia a ansiedade

Gabi Melim revelou diagnóstico de paralisia de Bell Imagem: Reprodução

Melim explicou que, no seu caso, o distúrbio foi provocado pela ansiedade e que está com a face parcialmente paralisada. "Mores, fui diagnosticada com paralisia de Bell por conta de ansiedade... O lado direito do meu rosto não mexe, a vista não fecha", iniciou a cantora, em relato publicado nos stories de seu perfil no Instagram neste domingo (1º).

Cantora contou que já está realizando tratamento. "Estou sendo cuidada por médicos maravilhosos, sendo medicada e fazendo fisioterapia facial. Vou atualizando vocês por aqui e qualquer vibração positiva é muito bem-vinda", completou.