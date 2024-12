Emocionados, Viih Tube e Eliezer falam sobre estado de saúde de Ravi

Emocionada, Viih Tube agradeceu pelas orações de seus fãs e seguidores. "Muita gente estava com a gente, orando e torcendo. É muito mais importante vir aqui agradecer. Não vou trazer nada para a internet que eu ache que não seja saudável para o meu filho e a minha família, mas agradecer é o mínimo que eu posso fazer. Não sei como agradecer tantas orações. Não tem nada mais gratificante para uma mãe do que ver o seu filho ser tão amado, mesmo sem vocês o conhecerem pessoalmente. Isso não tem preço".

A ex-BBB acrescentou que dependendo de como Ravi reagir a reintrodução do leite, poderão voltar para casa em breve. "A gente acredita muito que tudo o que está acontecendo tem um propósito espiritual. Amanhã é um dia muito importante para gente. Ele volta a se alimentar e a gente está torcendo muito para que ele reaja bem. Se der tudo certo, é a última coisa que precisa acontecer para ele voltar para casa. Tenho certeza que vai dar tudo certo. Continuem com as orações, que estão fazendo toda a diferença".

Ravi foi internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, no dia 27 de novembro, na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).