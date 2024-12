Do true crime à 'ficção de cura': 5 livros para começar a semana

Rodrigo Casarin - O título completo do livro é um resumo de sua história: "Relato de um náufrago que esteve dez dias à deriva numa balsa, sem comer nem beber, que foi proclamado herói da pátria, beijado pelas rainhas da beleza, enriquecido pela publicidade, e logo abandonado pelo governo e esquecido para sempre".

Publicado em 1955 no jornal El Espectador, numa série de 14 capítulos, "Relato de um Náufrago" virou livro apenas em 1970. É um exemplo do talento para as narrativas de não-ficção de Gabo e de como o jornalismo, quando bem feito, pode alcançar o valor estético da literatura. Aqui já temos um escritor com grande capacidade de buscar no real histórias que soam fantásticas.

O autor recria a história de Luís Alexandre Velasco, único sobrevivente de um acidente com um barco da marinha colombiana abarrotado de produtos contrabandeados que perdeu oito de seus tripulantes pouco antes de chegar a Cartagena das Índias. Durante mais de uma semana, Luís sobreviveu no mar, à deriva, até que conseguiu chegar semimorto em terra firme.

"Mindhunter: o Primeiro Caçador de Serial Killers Americano", de John Douglas e Mark Olshaker (Intrínseca, tradução de Lucas Peterson)

Fernanda Talarico - Se você está com saudade de "Mindhunter" (Netflix), uma boa opção é ler o livro que inspirou a série. A obra é escrita por John Douglas, ex-agente especial do FBI, o "caçador de serial killers" que entrevistou e estudou dezenas de assassinos, incluindo Charles Manson e Ted Bundy. O autor fala de sua trajetória enquanto reconta as histórias por trás de grandes (e terríveis) crimes reais.