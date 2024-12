Fofura do elenco de 'Chico Bento' rouba a cena em pré-estreia na CCXP 24

Aconteceu neste domingo (8) na CCXP 24 a primeira sessão do filme "Chico Bento e a Goiabeira Maraviósa" —e a fofura do elenco mirim encantou a plateia.

O que aconteceu

As crianças do filme apareceram caracterizadas. Estavam presentes Isaac Amendoim (Chico Bento), Pedro Dantas (Zé Lelé), Anna Júlia Dias (Rosinha), Gui Tavares (Zé da Roça), Davi Okabe (Hiro) e Lorena Oliveira (Tábata), além do diretor Fernando Fraiha.