Angelina Jolie revela que quase não foi atriz: 'Seria uma ótima carreira'

A atriz Angelina Jolie revelou que quase seguiu uma carreira inusitada no programa de TV norte-americano "The Tonight Show", com Jimmy Fallon, nesta sexta-feira (6).

O que aconteceu

Ela foi questionada pelo apresentador sobre ter estudado para se tornar agente funerária. "É verdade que antes de atuar, você estava estudando para se tornar agente funerário?" perguntou ele.

Angelina confirmou que quase não foi atriz. "Meu avô morreu, e eu me lembro de pensar que não era assim que deveria ser. Isso deveria ser uma celebração da vida. E como eu não tenho medo da morte e estava confortável com isso, pensei que essa seria uma ótima carreira para mim".