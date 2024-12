Albert diz desejar que 'Deus cure' Sacha: 'Quem tá com você vai ser traído'

Albert Bressan falou contra Sacha Bali em A Fazenda 2024 (RecordTV).

O que aconteceu

Albert criticou Sacha em dinâmica de apontamento. O ex-Power Couple acusou o ator de ser mau-caráter.

Albert: "Não vou falar sobre jogo, não. Vou falar sobre você. (...) Você é cruel com as pessoas, com quem quer atacar, você joga baixo, é trapaceiro. Meu compromisso aqui é relatar com o público tudo que eu enxergar aqui dentro. Tudo aqui tem limites para ser jogador e pessoa, mas vejo que eu tentei dar abertura, e você é um cara muito maldoso. Só desejo, a exemplo das pessoas que saíram daqui, que Deus te cure mesmo. Única coisa que me conforta é que você teve uma imersão muito grande num papel que tá desempenhando aqui e vai falar depois que é tudo brincadeira. Até o positivo você distorce, ou faz que não entende. (...) Você se perdeu como jogador e teu caráter, tua índole, só veio confirmando quem você é. Sou uma pessoa que não tenho inimizades e nunca briguei com ninguém na vida, mas nunca ouvi humilhações e desafores como você articula aqui dentro. Nunca vi uma pessoa do seu calibre, cara! Da crueldade que você tem. Quem tá caminhando com você, antes do galo cantar, antes da final, ainda vai ser traído, porque esse é teu modus operandi!".