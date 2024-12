Repórter volta às Malvinas para doc de guerra antes de morrer: 'Era fod*'

Grande diferencial do jornalista na condução do documentário foi a leveza e empatia para contar a história sem apelos. "O Ricardo falava muitas vezes que 'era um produtor de felicidade' e ele era isso mesmo. Era muito fácil para ele chegar nas pessoas. Ele era um muito cativante", pontua Eugenia.

Ricardo Pereira viajou com soldado argentino para as Malvinas para reviver detalhes da guerra Imagem: Reprodução/Globoplay

Doença e morte

Ricardo Pereira não estava tendo sucesso no tratamento do câncer de pâncreas. Apesar da nova vacina, ele não viu a doença regredir, mas não cogitou desistir do filme, por saber que era sua última grande matéria.

Tentamos falar da maneira mais delicada possível e usando, na maior parte das vezes, as palavras dele. Mesmo o melhor amigo dele, quando conta, lê um texto que ele escreveu. Ele não estava mais aqui quando a gente editou o filme, mas tentamos, ao máximo, botar a história com as palavras dele e a doença com as palavras dele também. Eugenia

O jornalista morreu duas semanas depois da viagem em família para as Malvinas. Assim, Sofia Pereira, sua filha, decidiu convidar a jornalista Eugenia Moreyra, amiga do pai, para assumir a direção da obra. "Antes da Eugênia vir, eu pensei que não ia dar. Me vi em uma situação difícil, porque também foi a minha primeira experiência com documentário e produção de audiovisual. E, obviamente, foi difícil me remover um pouco como filha e pensar em como criar algo que também é interessante para as pessoas verem. Mas nunca pensamos em não faze", pontua Sofia.