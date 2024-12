Patricia Abravanel chega à CCXP24 com camiseta em homenagem a Silvio Santos

Patricia Abravanel, 47, fez uma homenagem ao pai, Silvio Santos, durante a tarde deste sábado (7) na CCXP 2024. Apresentador morreu em agosto aos 93 anos.

O que aconteceu

Apresentadora foi ao evento com uma camisa com uma foto de Silvio Santos. "Ma Oe", diz a estampa, trazendo um dos bordões mais famosos do fundador do SBT.

Patricia assumiu a apresentação do Programa Silvio Santos após afastamento do pai. A última atração comandada pelo dono do baú no SBT foi ao ar em junho de 2022.