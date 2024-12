'Mania de Você': Resumo dos capítulos da novela da Globo de 9/12 a 14/12

Mavi cede ao pedido de Mércia. Viola, preocupada com a segurança de Rudá, pede que ele não saia na rua. Luma conversa com Rodhes sobre sua relação com Rudá e Viola. Mércia confronta Iberê, que se revolta. Tomás e Evelyn se mudam para uma nova casa. Volney questiona Mércia e acusa Mavi. Mavi confronta Luma e sugere que ela está ajudando Rudá. Luma procura Viola, que fica desconfiada.

Terça-feira, 10 de dezembro

Viola aceita o acordo com Luma. Rudá afirma que Luma mudou, e Viola reclama da proximidade dos dois. Mavi descobre que Luma contratou um advogado. Mércia descobre o paradeiro de Rudá. Daniel se insinua para Michele, que reafirma seu compromisso com Cristiano. Viola acredita que Rodhes está apaixonado por Luma. Iberê faz uma revelação a Rudá e Moema. Volney confronta Mavi. Viola vê Luma se insinuando para Rudá.

Quarta-feira, 11 de dezembro

Viola expulsa Luma da comunidade. Mavi exige que Volney se afaste do resort e da vida de Mércia. Rudá afirma a Viola que a comunidade precisa do dinheiro de Luma. Cristiano é agredido na prisão. Rodhes acolhe Luma. Hugo desabafa com Robson sobre seu casamento. Fátima rejeita as investidas de Gael. Leidi tem acesso ao celular de Marlete. Luma volta para casa.

Quinta-feira, 12 de dezembro