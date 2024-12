'Irmão do Jorel' comemora 10 anos de tempero latino com 6ª temporada e mais

Para Brandão, os elementos culturais brasileiros são o grande trunfo da atração. "Quando eu era criança, ficava procurando a cabine do Super-Homem nas ruas, a lata de lixo do Manda-Chuva. Eu não sabia que aquelas séries, aqueles filmes, se passavam em outro país. O brasileirinho, quando assiste a 'Irmão do Jorel', não tem essa questão. Os objetos, a cultura, o jeito de os personagens falarem, as piadas, as referências são muito brasileiras. Eu, criança, assistindo a 'Irmão do Jorel', estaria muito bem ambientado."

De tão brasileira, ao longo das temporadas, "Jorel" não se esquivou de abordar temas como a ditadura e a redemocratização. "Quando pegamos elementos das nossas memórias, estamos falando de coisas íntimas, manias de parentes, coisas engraçadas que alguém lembra que a vó fez. [...] Dentro desse contexto, às vezes podemos fazer referência a uma época do Brasil, e isso enriquece e cria possibilidades de piadas", diz Enrico.

A gente se alimenta de tudo que faz parte das nossas vidas como brasileiros. Dentro de tantos episódios, a gente tem espaço para comentar sobre tudo. Essa questão da redemocratização fez parte de um histórico. Foi natural que tivesse entrado ali. Não foi uma questão panfletária ou de algum engajamento propositivo. Faz parte da nossa história, faz parte da história do Brasil. Zé Brandão

A dupla também celebra o potencial da animação de unir famílias. "Hoje, cada um tem a sua própria tela. A gente sente falta desses momentos, como no cinema, de assistir [a produções] juntos. 'Irmão do Jorel' proporciona isso de as pessoas assistirem juntas e gostarem de assistir juntas", diz Brandão.

Juliano Enrico destaca também a "união brasileira" que se dá nos bastidores. "Não nos contentamos e buscamos o tempo todo muito mais essa diversidade, não só na equipe, mas nas histórias. Buscamos ainda mais novos personagens com sotaques diferentes de vários lugares do Brasil. Trabalhamos unindo o Brasil na frente e atrás das cortinas."

Fafá de Belém é uma das convidadas da 5ª temporada

A cantora interpretará a fada Fafadi, que ajudará o irmão do Jorel a superar a perda de seu cachorrinho. Ela é uma grande amiga da Vovó Juju que mora na Amazônia, e ajudará o menino a atravessar esse momento que permeou a primeira leva de episódios da quinta temporada.