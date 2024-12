Despedaçado de tristeza, Edu muda totalmente de vida em 'Garota do Momento'

No capítulo deste sábado (7) de Garota do Momento" (Globo), Edu (Caio Manhente) decide esquecer Olivia/Celeste (Débora Ozório). Isso acontece após ele ficar esperando uma resposta da moça para que, finalmente, o encontro deles ocorresse.

Decepcionado, Edu convida outra jovem para sair. Assim, tudo indica que o casal Edu e Celeste não ficarão juntos nesse momento da novela.