Angelina Jolie aparece descalça em programa de TV: 'Decidi vir sem'

A atriz Angelina Jolie apareceu descalça no programa de TV norte-americano "The Tonight Show", com Jimmy Fallon, nesta sexta-feira (6).

O que aconteceu

Logo ao começar a entrevista, o apresentador Jimmy Fallon brincou sobre ela aparecer descalça. "Percebi que você está descalça. Você esqueceu seus sapatos?".

Ela revelou, então, que quebrou o dedo do pé e não achou um calçado apropriado. "Quebrei meu dedo do pé ontem e tentei encontrar um sapato confortável, mas decidi vir sem".