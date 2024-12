Volta por Cima hoje (6): veja resumo do capítulo desta sexta-feira

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo desta sexta-feira (6) em "Volta por Cima" (Globo).

O que vai acontecer

Madalena e Doralice desconfiam do bilhete anônimo. Miranda confirma a suspeita de Cida. Roxelle não consegue resistir a Chico. Violeta exige que Rique contrate Madalena para fazer a festa de apresentação de Osmar e de reinauguração do galpão do Dragão Suburbano. Cida vai à sua primeira consulta com o psicólogo. Jão leva Gigi para sua casa. Jin se preocupa quando Min-Ji avisa que seu paradeiro será divulgado. Doralice procura Osmar e se surpreende ao encontrar Tereza trabalhando para o irmão. Miranda entrega novos comprimidos para Nando. Silvia tenta convencer Belisa a revelar seu segredo. Doralice pede para Rique recontratar Tereza como costureira. Cacá passa mal e liga para Jão, que pede para Madalena acompanhá-lo.