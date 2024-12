Samara Felippo detalha acordos de relacionamento aberto: 'Quero saber'

Samara Felippo expõe detalhes de como funciona o acordo de relacionamento aberto com seu namorado, o humorista Elidio Sanna — eles estão juntos há dez anos.

O que aconteceu

Felippo explicou que, apesar de ter permissão para ficar com outros, ela prefere se relacionar apenas com Senna. "Sou afetivamente ligada a uma pessoa. Emocionalmente, sabe? Também não tenho relações sexuais fora do meu casamento. Estou em lugar que eu gosto, que é uma liberdade em que a gente se respeita. Quero viver com essa pessoa, quero voltar para casa, cheirar ele, beijar ele, dividir, partilhar a vida com ele. Mas, se a gente estiver em uma festa, ou ele sozinho em uma festa, se tiver desejo de beijar na boca e ficar com outra pessoa, isso não me afetaria", contou.

A atriz afirmou que não tem problemas caso o humorista decida ficar com outras pessoas. "A partir do princípio que somos livres, mas dentro de um acordo, não quero saber. Essa é a minha vontade dentro dessa relação. Não me conta, não quero saber, você é livre e seu corpo é livre".