Preso, influencer Kel Ferreti terá celular periciado por MPAL após recusa

A Receita Federal, por sua vez, poderia atuar em relação à regularidade fiscal ou não dos acusados. Além disso, fazer a análise das declarações de renda. No entanto, os promotores ainda analisam se pedirão ou não esse apoio.

Ferreti é suspeito de liderar uma quadrilha especializada em lavar dinheiro de jogos de azar. O grupo seria responsável por induzir milhares de seguidores a fazerem apostas on-line, por meio de uma falsa promessa de ascensão econômica meteórica.

O influenciador Igor Campioni, mais conhecido como O Pai do Orgânico, foi preso nessa mesma operação e liberado no mesmo dia, após audiência de custódia. Entretanto, o Gaesf interpôs recurso contra a decisão judicial da 17ª Vara Criminal da Capital de conceder a liberdade ao influencer.