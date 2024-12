Mattel é processada em R$ 30 milhões após link de pornô em boneca de Wicked

Até o momento, a Mattel não se manifestou sobre a ação. A empresa, no entanto, admitiu que cometeu um "erro infeliz" ao imprimir as embalagens das bonecas temáticas de "Wicked" com endereço de um site de entretenimento adulto.

Entenda o caso

A indicação de um site que está nas caixas dos brinquedos leva para um portal com conteúdo pornográfico. A empresa disse "lamentar profundamente" a falha depois que fãs fizeram alertas nas redes sociais para o caso. As bonecas foram recolhidas.

Endereço para site pornô foi impresso onde deveria estar o site do musical, abaixo do logo da Universal, responsável pelo filme de "Wicked". A Mattel pediu desculpas em um comunicado pelo que considerou um "erro infeliz" e também avisou aos pais que o site que aparece nas embalagens "não é apropriado para crianças". O público-alvo das peças são crianças acima de quatro anos.