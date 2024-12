Madalena cai para trás ao rever seu pai em 'Volta por Cima'

No capítulo de sábado (7), da novela "Volta por Cima" (Globo), Cacá se revolta ao ver Madalena com Jão. Jayme e Jô negociam com o importador das máquinas de bichos de pelúcia.

O último episódio do k-drama estrelado por Jin vai ao ar. Roxelle pede para Gigi fingir que é seu namorado. Rosana vê Nando tomando novos comprimidos e o questiona.

Madalena sonha com Lindomar. Jin pede demissão da Viação Formosa. Cacá reclama de Madalena para Chico, que incentiva a amiga a manter Jão longe da namorada. Jão e Madalena têm uma conversa sobre a situação com Cacá.