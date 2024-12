Inusitada e inspiradora, comédia romântica de Natal é opção leve na Netflix

Com o final do ano aumentam as buscas por filmes e séries que façam alusão ao Natal. Na Netflix há uma lista extensa de comédias românticas para todos os gostos. Mas uma especificamente chama a atenção por seu enredo diferenciado e cativante.

"Um Amor Real de Natal", lançado no Brasil no último dia 29 de novembro, é uma dica certeira para quem busca diversão e romance leve.

Comédia romântica perfeita para o fim de 2024

Dirigida por Bradley Walsh, um expert em filmes natalinos, "Um Amor Real de Natal" traz uma história irreverente. Além de retratar o espírito do encerramento do ano, a produção inova com a formatação de um romance que nasce de forma inesperada e por caminhos, digamos, tortos.