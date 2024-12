'Heróis do Bem' levam crianças em recuperação de saúde para CCXP 24

O pequeno cosplay do Homem-Aranha, Bernardo Gomes, 10, conhecido como "Gomes bagunceiro", teve um dia especial na CCXP 2024, na quinta-feira (6). Ele e mais três crianças conheceram um dos maiores festivais de cultura pop do mundo por meio do convite dos cosplayers da ONG Instituto Heróis do Bem.

O que aconteceu

Em 2022, Bernardo teve um acidente de carro, em Diadema, e ficou 8 dias em coma. A sua mãe, a dentista Thalita Gomes, 34, conta que por um tempo após o acidente, ele parou de andar e falar.

No entanto, durante o tratamento no Hospital São Paulo, a visita de cosplayers voluntários da Heróis do Bem deu a força que o garoto precisava para a sua recuperação. "Este ano, a 'Heróis do Bem' convidou o Bernardo para participar da CCXP vestido de Homem-Aranha. Ele está amando", conta a mãe.