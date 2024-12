Espanhol José de la Torre, ator de 'Toy Boy', morre aos 37 anos

José De la Torre ficou conhecido conhecido por atuar em produções como "Vis a Vis: El Oasis", "Amar es para siempre" e "Toy Boy".

Jesús Mosquera Bernal, ator que contracenou com o artista no seriado "Toy Boy" (Netflix), se despediu do amigo por meio de uma publicação no Instagram. "José De La Torre morreu aos 37 anos após uma enfermidade. Meus mais sinceros pêsames a toda sua família e amigos", escreveu o colega de profissão.