Edu Guedes presenteia Ana Hickman com cavalo puro-sangue

Edu Guedes então pergunta, "Tá feliz?", Ana responde sem acreditar, "É sério que ele vai comigo?". "Só não vai hoje porque não cabe no carro", respondeu o cozinheiro. Ana , então, fez uma revelação aos fãs. "Posso falar uma coisa? Eu nunca fiquei tão perto de um cavalo assim, a ponto de abraçar".

"Não queria fazer fiasco na frente do pessoal lá, mas juro por Deus, estou muito feliz, muito emocionada. Caramba, presente de Natal antecipado", disse.

Vale ressaltar que a raça Lusitano é tão valorizada na Europa que pode custar entre 400 mil e 2 milhões de euros, segundo o Metrópoles.

Noivado Edu Guedes e Ana Hickmann

Em setembro deste ano, o casal anunciou o noivado em um evento intimista que reuniu cerca de 50 convidados no interior de São Paulo. A apresentadora engatou o relacionamento com o cozinheiro após se separar do ex-marido, Alexandre Correa.

Ainda nesta quinta-feira (5), Edu Guedes comentou sobre o noivado com Daniela Albuquerque no programa "Sensacional" da RedeTV!