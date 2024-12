Gracy dá sua versão sobre término de Belo e Vivi: 'Ele tinha outra pessoa'

Segundo a modelo, a versão que a colocava como amante foi "conveniente" para Belo e Viviane. "Quando eles se separaram e eu comecei a namorar o Belo, ele tinha uma outra pessoa. A Viviane sabe, o Belo sabe, e nenhum dos dois nunca expôs isso. E eu fiquei quieta, porque eu não queria me meter em um relacionamento que não era meu", contou.

Eu soube que ele [Belo] estava com outra pessoa porque quando eu comecei a namorar com ele, ele ainda estava com essa menina. E ela foi na minha casa falar "Eu 'tô' com ele". Então ele estava com a Viviane e estava com essa menina. Depois, quando ele estava comigo, ele estava com essa mesma menina.

Gracyanne Barbosa no Podshape

Gracyanne declarou que se arrepende de não ter se posicionado ao ver seu nome envolvido no rumor. "Nenhum dos dois falou [sobre a existência de uma eventual terceira mulher envolvida]. Me jogaram para isso porque eu era conhecida, era mais fácil o Belo estar comigo, isso ia dar engajamento... eu não sei o que se passou na cabeça deles, mas eu me arrependo muito de ter deixado isso acontecer."

A influenciadora fitness também comentou o assunto em sua entrevista ao documentário "Belo, perto demais da luz" da Globoplay. "Ele [Belo] realmente foi insistente [na tentativa de ficar com Gracy]. Só que ele estava vindo de um fim de um relacionamento conturbado com a Viviane, mas já tinha saído na mídia que eles tinham terminado. E aí nós chegamos a ficar, começaram a sair muitas notícias de que eu tinha sido o pivô. [...] Me mantive calada respeitando uma história que não era minha", declarou.

Meses após o término do casamento com Belo, Gracyanne relatou o motivo do fim de seu relacionamento com o cantor. Depois de 16 anos juntos, o casal anunciou a separação em abril deste ano. Segundo Gracyanne, Belo mente "compulsivamente" e teria passado a casa do casal para o nome de outra pessoa sem o consentimento de sua então esposa.