Britney Spears faz afirmações sem sentido: 'Tenho 5 anos e vou ao jardim'

Britney Spears deixou seus fãs intrigados ao fazer afirmações sem sentido em suas redes sociais na última segunda-feira (2), data em que completou 43 anos.

O que aconteceu

A cantora mostrou-se incomodada com o assédio dos paparazzi no aeroporto de Los Angeles. "Não sei exatamente por que os paparazzi me fotografaram no avião como se eu estivesse usando uma máscara no rosto. Nem parece eu. Não sei por que estava segurando um acendedor [isqueiro] na boca. Honestamente. Acho que minha amiga me deu sem querer", disse ela nos stories de seu Instagram.

Na sequência, Britney afirmou que estaria completando 5 anos de idade e que frequentava um jardim de infância. "Mas de qualquer forma, é meu aniversário. Eu não estou completando 43 anos, estou fazendo 5 neste ano. Tenho que ir ao jardim de infância amanhã."