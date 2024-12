Bebedeira de astro e choro de fãs; veja fotos do segundo dia de CCXP 24

Misha Collins emocionou fãs

Conhecido pela série "Supernatural", o ator norte-americano também se declarou ao Brasil. Em seu segundo dia na CCXP 24, Collins encantou o público e levou os fãs às lagrimas, com uma admiradora literalmente dizendo que ele "a salvou". No Palco Omelete, ele também recebeu um livro de culinária brasileira e usou uma camiseta em que dizia "Sou famoso no Brasil".

Fã se emociona em painel com Misha Collins e diz que ator a salvou na CCXP 24; ela levou uma plaquinha com a frase em inglês: 'Misha, obrigada por me salvar. Te amo' Imagem: Natalia Rampinelli/Agnews

Após declarar carinho pelo Brasil, Misha Collins ganhou livro de culinária brasileira na CCXP 24 Imagem: Andy Santana / Brazil News

Misha Collins usou camiseta com a frase 'Eu sou famoso no Brasil' durante passagem pela CCXP 24 Imagem: Natalia Rampinelli/Agnews

Filme de Maurício de Sousa

O criador do universo da Turma da Mônica marcou presença ao lado do filho, Mauro Sousa, e mostrou as primeiras imagens do filme sobre sua vida. O longa, produzido pela Focus Filmes e Boa Ideia Entretenimento, será protagonizado pelo próprio Mauro. Ainda relacionado à Turma da Mônica, foram anunciados o filme "Chico Bento 2" e Carlos Saldanha em "Horácio".