Ayrton Senna: o que aconteceu com Miltão e Neyde, os pais do piloto?

Mãe do piloto se dedicou a "memorial" com pertences de Senna. Em entrevista ao Globo Repórter (TV Globo) em 2004, Neyde Senna, que nunca havia trabalhado, mostrou o acervo, incluindo itens da infância do filho. Ela afirmou que a sua missão era manter vivo o legado da vida e da carreira de Senna.

Neyde Senna disse que ficou "na escuridão" após a morte do filho. Ela contou que o trabalho no memorial a fez retomar o sentido na vida junto às ações do Instituto Senna para ajudar crianças. "Ele foi muito bom filho", afirmou. "Eu que fazer isso [catalogar o acervo] e tem que ser bem feito. Às vezes, eu quero correr para alguma coisa e eu falo não, eu acho que ele não iria gostar, vou fazer direitinho."

Os primeiros anos [após a morte do Senna] eu fiquei abalada, mas, ao mesmo tempo, eu não podia desvencilhar. Era tão escuro, eu ficava como que numa escuridão. Foi Deus que me segurou.

Neyde Senna, mãe do piloto, em entrevista ao Globo Repórter exibida em 2004

Mãe do piloto não apareceu por 15 anos após essa entrevista. Em 2019, 25 anos depois da morte de Senna, ela participou de uma campanha exaltando as características do filho. "Ele não parava. Estava sempre mexendo em alguma coisa ou fazendo alguma coisa. Quando eu saía com ele, tinha que segurar as duas mãos dele, senão ele derrubava tudo. Ele era meigo, era dócil. Ele lembrava de detalhes para gente. Ele pegava uma flor e me trazia, sem ninguém falar nada para ele", diz parte do texto lido por ela.

Matriarca da família Senna pediu busto em homenagem ao filho para neta e apareceu em vídeo de 2023. A artista Lalalli produziu a primeira versão em tamanho real, mas depois fez uma escultura de 3,5 metros, exposta no Autódromo de Interlagos. "Eu queria uma escultura que eu olhasse e visse ele, o rosto dele", disse Neyde na gravação ao lado da neta.