'Arcane': Após CCXP, ator de Ekko faz tatuagem com as cores do Brasil

Ator de Ekko faz tatuagem com as cores do Brasil Imagem: Divulgação/Riot Games

Os fãs brasileiros devem ter conquistado o ator. Um dia antes, na tarde de quinta-feira (4), Shannon tirou fotos no estande da Riot Games, deu entrevistas e ainda subiu ao Palco Thunder para discutir a segunda temporada da animação, ao lado da roteirista Amanda Overton, de Alex "Mako" Seaver, produtor da trilha sonora, e de Mick Wingert, voz original de Heimerdinger. Por lá, discutiram os momentos empolgantes dos episódios mais recentes, a conclusão épica e, claro, o episódio focado no romance de Ekko e Jinx de uma realidade paralela, que é um dos destaques da temporada.

Durante o papo, o ator — que carregava uma bandeira do Brasil — revelou que estava realmente tocado pelo carinho do público. "Estou com lágrimas nos olhos agora mesmo. Mal consigo acreditar nisso tudo", falou sobre a reação do público. "Estou tentando não me envergonhar e chorar mas, nossa, vocês fazem isso comigo. Obrigado, nós te amamos!", disse ao som de mais aplausos emocionados do público do auditório.

Em conversa com Splash, Shannon explicou como foi sua passagem pelo país e a reação do público do país: "Foi a melhor reação dentre todos os eventos em que já estivemos. Estavam tão felizes de ver a gente, mesmo que tivesse pessoas na plateia que não entendiam uma palavra do que estávamos falando e ainda assim nos trataram com amor, e isso foi muito importante", falou. "O amor que eu recebi no Brasil é diferente de qualquer coisa no mundo até agora. Nunca poderia imaginar o quanto o Brasil é apaixonado por Arcane."