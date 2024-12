Andressa Urach expõe faturamento milionário em site adulto: 'Recordista'

Andressa Urach chama a atenção na Privay e no OnlyFans pelos conteúdos ousados. A modelo, que é dirigida pelo próprio filho, Arthur, chegou a produzir conteúdo com oito homens, com um ex-namorado e fez intervenções no corpo para aprimorar seu conteúdo +18 — recentemente, ela revelou proposta do pai para gravação e desafiou Kid Bengala para uma parceria.